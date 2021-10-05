ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿ºÊ¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¾Úµò½¸¤á¡Ö·ÈÂÓ¤ÎÄÌÏÃ¤òÏ¿²»¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÎSD¥«¡¼¥É¤ò2¡Á3Æü¤´¤È¤Ë¸ò´¹¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¿Í¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¡×¤â¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡ÖÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿¡×ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿50Âå¤Î¼çÉØ¤Ï¡¢É×¤è¤ê¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¶¯¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°ÇÄ°®¤Î¤¿¤á²ÈÂ²¤ÇGPS¤Î¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½÷À¡£É×¤Ï±¿Á÷¶È¤Ç¡¢Ìë´ÖÂðÇÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÉ×¤Îµ¢Âð»þ´Ö¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ¡¹¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤½÷À¤Ï°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£
É×¤ËÍê¤Þ¤ì·ÈÂÓ¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬¡Ä
É×¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë¤È¤¤«¤é·î¤Ë¿ô²ó¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë1»þ´ÖÄøÅÙ¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÄ¾ÀÜµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£½÷À¤Ï¡¢¡ÖÌë´ÖÂðÇÛ¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Î¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢É×¤«¤é¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¾Ãµî¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤Î·ÈÂÓ¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ØÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉ×¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¡£¡ÊÉ×¤Ï¡Ë¡Ø²ñ¼Ò¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ç¤ª¤«¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¢¤ï¤Æ¤Æ¾Ãµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤È½÷À¤ÏÉ×¤ÎÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÈà½÷¤Ï¾Úµò½¸¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ÔÆ°¤¬°Û¾ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÈÂÓ¤ÎÄÌÏÃ¤òÏ¿²»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ê¡¢É×¤Î¹ÔÆ°ÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿§¡¹¤ÈºÙ¹©¤ò¤·¤¿¡£É×¤¬½¢¿²¤·¤Æ¤«¤é¼Ö¤Î¥É¥é¥ì¥³¤ÎmicroSD¥«¡¼¥É¤ò2¡Á3Æü¤´¤È¤Ë¸ò´¹¤·¾Úµò½¸¤á¤ò¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ«¤âÈÕ¤âÄÌ¶Ðµ¢Âð»þ´Ö¤ÏÉ¬¤º½÷¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë´ÖÂðÇÛ¤Ç1»þ´ÖÄøÅÙÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬½÷¤Î²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
Ä´ºº¤È·ë²Ì¤òÎäÀÅ¤ËÄÖ¤ë½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¾Úµò¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ×¤ËÀÕ¤á´ó¤ê½÷¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¡¢½÷¤Î·ÈÂÓ¤«¤éÉ×¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¾Ãµî¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤ËÃ¸¡¹¤È¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ×¤â½÷¤â»ä¤Ë¼Õ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤Î´Æ»ë¤Ïº£¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¤ÏÆ±µï¿Í¤Ë¶á¤¤²ÈÂ²¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×