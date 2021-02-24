¿û¼óÁê¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿¡Ö¸ÉÆÈÃ´ÅöÂç¿Ã¡×À¤³¦¤Ç¹¥°ÕÅª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤ë
ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ÂÐºöÃ´Åö¼¼¡×
¡¡¿¹´îÏ¯¡¦¸ÞÎØÁÈ¿¥°ÑÁ°²ñÄ¹¤Î½÷ÀÊÎ»ëÈ¯¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÈ¿±þ¤¬¤¢¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ÞÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2·î19Æü¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÉÎ©¡¦¸ÉÆÈÂÐºöÃ´Åö¼¼¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¸ÉÎ©¡¦¸ÉÆÈÂÐºöÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖMinister of Loneliness¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥±¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¤Î¼«»¦Î¨¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¡¢2020Ç¯¤Î¼«»¦¼Ô¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î»àË´¼Ô¿ô¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¡¢ ÆÃ¤Ë½÷À¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¸ÛÍÑ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ä¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤¿¤ê¡¢ÄÁ¤·¤¤¸ª½ñ¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖWhy?¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Þ¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬À¤³¦Åª¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¼«»¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡WHO¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¹ñÊÌ¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2016Ç¯¤Î¹ñÌ±10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÁÆ¼«»¦Î¨¤ÏÆüËÜ¤¬18.5¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬15.3¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬8.9¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢8.2¡¢Ãæ¹ñ¤¬9.7¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¿ôÃÍ¤ÎÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î26.9¡¢¥í¥·¥¢¤Î31¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼«»¦Î¨¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¹â¤¤Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¼«»¦ÊóÆ»¤¬¿·¤¿¤Ê»à¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÊóÆ»¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£»ö·ï¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤â¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¼«»¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¼«»¦Áý¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¸ÉÆÈÃ´ÅöÂç¿Ã¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤â¤ÎÄÁ¤·¤µ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤µ¤ËË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»×Î¸¿¼¤¤Á¼ÃÖ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡×¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤âÉ¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤Ò¤ÈÂÁá¤¤2018Ç¯¤«¤é¸ÉÆÈÃ´ÅöÁê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÉÆÈÅÙ¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤òÅý°ì¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸òÎ®ÃÄÂÎ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï·Ú¤¤±¿Æ°¤òÂ¥¤¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤òºÅ¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏÁêÃÌÁë¸ý¤Î¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤í·ò¹¯ÁêÃÌÅý°ì¥À¥¤¥ä¥ë¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¡¢18ºÐ°Ê²¼¸þ¤±¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥ó¡¢LINE¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤Ê¤É¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¤ªÌò½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì±´Ö¤Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¸ÉÆÈ°Ê³°¤ËË¡Î§¤ä¶âÍ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤â¤¢¤ë¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ËèÇ¯3·î¤Ï¼«»¦ÂÐºö¶¯²½·î´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤¬¹ñºÇ½é¤Î¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ÂÐºöÃ´Åö¼¼¤Î³èÆ°¤â¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤ÏÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£ ¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿Çò¸Íµþ»Ò¡Ë
¼Ì¿¿¡¦»þ»öÄÌ¿®