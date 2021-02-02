話題のパペットアニメ『PUI PUI モルカー』の全話配信が、Amazon Prime Videoなど各種プラットフォームにてスタートした。

『PUI PUI モルカー』は、テレビ東京「きんだーてれび」にて放送中のパペットアニメ。モルモットが車になった世界を舞台に、「モルカー」たちの日常やドタバタ騒ぎを描く作品となっている。各話3分弱と短いショートアニメだが、羊毛フェルトとストップモーションで表現されたモルカーたちの可愛らしさや、モルカーの飼い主（人間）の愚かさなどが大きな話題を呼んでいる。

各プラットフォームで毎週火曜朝8時より配信されるほか、バンダイナムコアーツのYouTubeチャンネルでは毎話見逃し配信が実施されている。

〈配信先一覧〉Amazon Prime VideoｄＴＶｄアニメストアFODHAPPY!動画J:COMオンデマンドTELASAみるプラスauスマートパスプレミアムTSUTAYA TVU-NEXTアニメ放題あにてれバンダイチャンネルひかりＴＶビデオマーケットGYAO!ストアmusic.jpDMM.comビデックスJPふらっと動画ムービーフルラブキャLOVERakuten TVParavi