『PUI PUI モルカー』Amazon Prime Videoなど各種サービスで全話配信開始
話題のパペットアニメ『PUI PUI モルカー』の全話配信が、Amazon Prime Videoなど各種プラットフォームにてスタートした。
『PUI PUI モルカー』は、テレビ東京「きんだーてれび」にて放送中のパペットアニメ。モルモットが車になった世界を舞台に、「モルカー」たちの日常やドタバタ騒ぎを描く作品となっている。各話3分弱と短いショートアニメだが、羊毛フェルトとストップモーションで表現されたモルカーたちの可愛らしさや、モルカーの飼い主（人間）の愚かさなどが大きな話題を呼んでいる。
各プラットフォームで毎週火曜朝8時より配信されるほか、バンダイナムコアーツのYouTubeチャンネルでは毎話見逃し配信が実施されている。〈配信先一覧〉
Amazon Prime Video
ｄＴＶ
ｄアニメストア
FOD
HAPPY!動画
J:COMオンデマンド
TELASA
みるプラス
auスマートパスプレミアム
TSUTAYA TV
U-NEXT
アニメ放題
あにてれ
バンダイチャンネル
ひかりＴＶ
ビデオマーケット
GYAO!ストア
music.jp
DMM.com
ビデックスJP
ふらっと動画
ムービーフル
ラブキャLOVE
Rakuten TV
Paravi