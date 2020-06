by Oliver Hallmann2000万人以上のプレイヤーを抱える世界初のトレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」で、 人種差別 的な7枚のカードが禁止されるというこれまでに前例のない対策が講じられました。Depictions of Racism in Magic | MAGIC: THE GATHERINGhttps://magic.wizards.com/en/articles/archive/news/depictions-racism-magic-2020-06-10Racist Magic: The Gathering cards banned, removed from database by publisher - Polygonhttps://www.polygon.com/2020/6/10/21287154/racist-magic-the-gathering-cards-banned-removed-from-database-wizards-apologyマジック:ザ・ギャザリングは1993年に発売された世界初のトレーディングカードゲームで、アメリカのゲーム出版社であるウィザーズ・オブ・ザ・コーストが発行しています。そんなウィザーズ・オブ・ザ・コーストが、1994年以降に発行された7枚のカードが人種差別的であるとしてゲーム全体から削除し、プレイで使用することを禁止しました。カードはゲームの公式カードギャラリー上からも削除されています。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは「過去数週間にわたる出来事により、有色人種の人々をサポートすることができる方法について継続的な会話を続けていました。そして、我々は自分自身について調べるための大きなきっかけとなりました」と述べ、アメリカで広がる2020年ミネアポリス反人種差別デモを受け、人種差別的な内容のカードや文化的に不快なイラストを含むカードなどを禁止カードとすると発表しました。禁止されたのは以下の7枚のカード。Invoke PrejudiceCleanseStone-Throwing DevilsPradesh GypsiesJihadImprisonCrusade禁止されたカードの1枚であるInvoke Prejudiceは、「対戦相手1人が、あなたがコントロールするクリーチャーと共通する色を持たないクリーチャー呪文を唱えるたび、そのプレイヤーが(X)を支払わないかぎり、その呪文を打ち消す。Xはそれの点数で見たマナ・コストである。」という効果を持つエンチャントカードで、効果の内容が差別的なものであることがわかります。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは「人種差別的な描写、テキストまたはそれらの組み合わせにより、これらのカード画像を公式のカードギャラリーから削除しました。我々はいかなる形式の人種差別も容認できず、ゲームの中にもこれらのカードの居場所はなくなります」と記し、公式大会での使用も禁止しています。