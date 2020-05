Disney＋が『ザ・マペッツ』新シリーズを7月より配信！

『ザ・マペッツ』の新シリーズ『Muppets Now(原題)』が、7月31日(金)よりDisney+にて配信されることが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

パペット・マスターとして名高い故ジム・ヘンソンが生み出した、カエルのカーミットやミス・ピギーといった人気キャラクターが登場するマペット作品は、これまでTV番組や映画が数多く製作されてきた。

Lights! Music! Muppets! ...Unscripted! Get ready to see your favorite characters like never before in May 20, 2020