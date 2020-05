『フルハウス』メアリー＝ケイト・オルセン、5年の結婚生活に終止符

『フルハウス』のミシェル役で知られる双子のオルセン姉妹の一人、メアリー=ケイト・オルセンが5年の結婚生活に終止符を打ったことが明らかとなった。米E!Onlineなど複数のメディアが報じている。

現在33歳のメアリー=ケイトは、今年4月17日に離婚を申請しようとしたが、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で申請できなかったと法廷文書で主張している。彼女はまた、婚前契約が執行されることを要求しているという。

メアリー=ケイトは、フランス人の銀行家オリヴィエ・サルコジと2012年から交際を開始し、2014年2月に婚約。2015年11月27日にマンハッタンにて挙式し、双方の両親をはじめ50人ほどの限られたゲストが出席したという。二人の年の差は17。オリヴィエさんは、元フランス大統領ニコラ・サルコジの弟でもある。

