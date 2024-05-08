若山耀人容疑者は首にタトゥーを入れていた（写真／共同通信社）週刊女性PRIME

那須・夫婦遺棄事件 元子役の実行犯が語った「将来の夢」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 那須・夫婦遺棄事件で逮捕された元子役について、週刊女性PRIMEが報じた
  • 子役大河ドラマ撮影当時の取材で、仮面ライダーが大好きだと話したそう
  • 「大きくなったらライダーの主役をやるのが夢」と意気込んでいたという
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