肩を落として引き上げる霧島東スポWEB

大関霧島が3敗目を喫し、今場所後の横綱昇進が極めて厳しい状況に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大関霧島が安青錦の肩すかしに屈し、名古屋場所で3敗目となった
  • 今場所後の横綱昇進は極めて厳しく、取組後は取材対応もしなかった
  • 審判部は残り2日間の全力での奮闘を霧島に強く求めるコメントをした
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