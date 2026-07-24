「医師や経営者が集まる会」と称する交流会で、18歳未満の少女に酒を飲ませ性的暴行を加えた疑いで医師の男ら3人が逮捕された。医師の河合秀紀容疑者（31）や会社役員の古川湧一容疑者（30）ら3人は2026年4月、東京・文京区の宿泊施設で10代の少女に性的暴行を加えた疑いがもたれている。3人は「医師や経営者が集まる会」として男女5人ずつが参加した会で、少女に酒を勧めて泥酔させたうえ犯行に及んだとみられている。河合容疑者