北乃きいが、7月16日からスタートするドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（MBS）で、THE RAMPAGEの藤原樹とダブル主演を務める。北乃は、地上波連続ドラマの主演が約4年ぶりとなり、どんな演技を見せるのか注目しているファンも多いだろう。

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『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』が久々の地上波連ドラ主演となる北乃きい（MBS公式サイトより）

同作は、あいざわあつこ氏の同名漫画が原作で、1人の男を対象に3人の女たちが繰り広げる、愛憎の復讐サスペンスとなる。北乃が演じる堂島沙耶香は、やさしい夫と結婚して7年の専業主婦で、不妊治療に悩みながらも現在の生活に満足している女性だ。

ただ、エリート弁護士で理想的な夫の堂島慎司は、裏で妻以外に2人の女性と関係を持っていたことが判明する。愛する夫への信頼が揺らぐ沙耶香が、慎司の本当の正体に迫っていく姿がスリリングに描かれていく作品で、クズ夫に裏切られ復讐する主人公を北乃がどう演じるか注目だ。

「ミスマガジン」から驚異的スピードで大人気「清純派女優」に

かつて、「清純派女優」として大人気だった北乃だが、ここ最近では『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』で演じる沙耶香のような、難しい役を演じることが多い。

1991年3月15日生まれで神奈川県出身の北乃は、スカウトがキッカケで芸能界入り。2005年からファッション誌でモデルを務め、さらに「ミスマガジン2005」のグランプリを史上最年少の14歳で受賞しグラビア活動も開始する。

モデル・グラドルとして人気を博すと、その勢いのまま同じく2005年に女優デビュー。2006年にはNHK連続テレビ小説『純情きらり』に出演するなど、トントン拍子でブレイクを果たした。

2007年にはドラマ『ライフ〜壮絶なイジメと闘う少女の物語〜』（フジテレビ系）で連続ドラマの初主演を担当。同年公開の主演映画『幸福な食卓』の演技が認められ、「第31回日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞している。さらに全国高等学校サッカー選手権大会の応援マネージャーに就任し、2010年には歌手デビューするなど、とんでもないスピードで人気女優への階段を駆け上がっていった。

しかし、絶好調もつかの間、北乃は立て続けに熱愛スキャンダルを起こし失速することになる。

濡れ髪での“路チュー”をスクープされ……

清純派のアイドル女優としてブレイクした北乃にとって、熱愛はかなりの痛手だった。

高校卒業後の2010年には、CMで共演した林遣都との“苺狩りデート”を報じられた。さらに同年、高校の先輩だった俳優の佐野和真とのお泊まりデートを『FRIDAY』がスクープ。林との純真なデート報道とは違い、2人は渋谷のシティホテルから出てきたところを激写されている。

北乃の髪はシャワー直後のように濡れていたと報じられ、“路チュー”まで披露。“事後”を思わせるスクープで、北乃と佐野は大打撃を受けた。2人を双方の事務所がすぐに別れさせたようだが、3年後に再びツーショットを撮られる騒動を巻き起こしている。

熱愛スキャンダルを連発し、清純派だった北乃はすっかり“肉食系”のイメージがつき人気を下げたと、当時を知るテレビ関係者が明かす。

「デビュー当初から事務所が清純派路線で売り出し、アイドル的な人気だっただけに、連続して若手イケメン俳優とスキャンダルを起こして人気を下げたのは間違いない。とはいえ、当時はいまのようにSNSが発展しておらず、仕事がなくなるほどの致命傷にはなりませんでした」

その後、北乃は2013年に出演した主演映画『爆心 長崎の空』という、重いテーマの作品の中で濡れ場を披露している。北乃が演じた主人公・門田清水は恋人とラブホテルに入るシーンがあり、そこで一心不乱に正常位で行為に及ぶ。肌の露出も少ないが、北乃が濡れ場を演じた貴重な作品となる。スキャンダルの影響があったか不明だが、新たな挑戦をしようとしたことは間違いないだろう。

この他、スキャンダル報道で人気を落とした北乃が、起死回生の一手として選んだと思われるのが朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の総合司会への就任だ。

タレント・関根麻里の後任として2014年9月から『ZIP!』の総合司会を担当し、新たな日テレの“朝の顔”となった北乃は一気に好感度を回復させる。

好感度の回復と引き換えに、失ったものが多すぎた？

ただ、人気番組の総合司会として幅広い世代から支持を得ても、本業である女優としては勢いを失ってしまった感がある。

そもそも朝の帯番組である『ZIP!』に出演するためには、必ず週に5日は午前3時頃までに日本テレビへ出社しなければいけない。長時間の撮影となるドラマや映画への出演が難しくなり、自ずと各プロデューサーが北乃にオファーをしなくなった。

加えて超朝型の生活と、人気番組の司会を務めるストレスからか、北乃は目に見えて体型の変化があった。具体的には、「ぽっちゃり化」し、そのことを報じる媒体もいくつかあった。

『ZIP!』への出演は、いま考えれば誤算だったと前述のテレビ関係者が解説する。

「番組の人気を支えた功労者でありながら、日テレからドラマのオファーが増えたわけでもない。約2年にわたってハードワークをこなしましたが、あまりにも得たものは少なかったのでは。『ZIP!』を辞めてからの女優業は順調と言えないですし、2年間も朝の情報番組に出演したのは明らかにマイナスになったように見えます」

実際、『ZIP!』を卒業した後の北乃は、ドラマや映画への出演が少なくなり、主演作が激減している。新たな挑戦としてミュージカルなど舞台の仕事に比重を置くことになり、メディアではあまり取り上げられなくなってしまう。

『ZIP!』卒業から早10年、再ブレイクの兆しも

何度か方向転換を繰り返した北乃だが、現在では再ブレイクの兆しをみせ始めている。再注目されるきっかけになったのが、2019年放送のNHK連続テレビ小説『なつぞら』だ。

同作で北乃は、森の中で父と2人で暮らす少女・阿川砂良を演じている。砂良は朝ドラの登場人物らしい働き者の美しい娘で、北乃は純朴な役を自然体の演技で表現。ハマり役となり、久しぶりにドラマへ出演する北乃を見た視聴者も多く、大きな話題を集める。

さらに、北乃はバラエティ番組で目立つ発言を連発し世間の興味をひいた。

実家は11人きょうだい、「29歳差の妹」も

2019年7月放送の『今夜くらべてみました』（日本テレビ系）では、古いゲーム機の収集が趣味だと告白。また、同年に出演した『おしゃれイズム』（日本テレビ系）では霊感が強いとも話している。

2021年3月放送の『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系）では、29歳差となる妹が誕生したことや、きょうだいが11人いることを明かして大きなニュースとなった。ちなみに、北乃の家庭は親が再婚同士。そのことできょうだいも多いのだろう。

ネットニュースのネタになる発言は現在まで続き、最近では自身で更新するInstagramで仕掛けることも増えている。

2026年6月10日にはストーリーズを更新し、2年前に役作りのため体重を半年で16キロ落としたことを告白。さらに、美脚を披露するショットを昨年から定期的に配信し、「かわいすぎる」とニュースに取り上げられている。作品に出演していない期間でも知名度を保つことに成功しているのだ。

また、女優としても2022年放送のW主演を務めたドラマ『汝の名』（テレビ東京）が好評となり、話題作となった『しあわせは食べて寝て待て』（NHK総合）でも好演技を見せた。舞台への出演も継続し確かな演技力が認められていた中で、今年は再ブレイクする「最後のチャンス」かもしれないと、民放キー局の編成担当者が明かす。

「『ZIP!』に出演していたおかげで知名度は十分ですし、舞台出演を多くこなしたことで演技力も高い。最近はドラマへのゲスト出演でも人気で、『嘘解きレトリック』（フジテレビ系）や『月夜行路 -答えは名作の中に-』（日本テレビ系）などで好演技を見せていました。

バラエティ番組でのトークも含め、器用に何でもこなせるので幅広く需要はあるでしょう。主演ドラマで話題を作れば、再ブレイクする可能性は十分にあるはずです」

久しぶりの主演ドラマが「きい」になるのは、間違いなさそうだ。

（ゆるま 小林）