お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が7月5日にX（旧ツイッター）を更新。羽田空港で地面に座り込んでいる外国人たちの写真を投稿し、波紋が広がっている。

【写真】「職員が注意できないの？」羽田空港の通路に座り込む外国人たち

「衛生観念が違いすぎ」羽田空港の様子が物議

「座り込みといえば、6月には東京ディズニーシー内での写真が大きな話題となりました。拡散された写真は、10人ほどの外国人グループが、人気アトラクションが並ぶ通路脇の地面に座り込み、カップ麺や持ち込んだ食事を広げている姿を写したもの。もちろん、東京ディズニーリゾート内では決められた場所以外での飲食は原則禁止です」（レジャー誌ライター）

通路での座り込みという迷惑行為に、さらに通路での持ち込み飲食という禁止行為まで加わり、ネット上では「こんなんじゃ夢の国って言えないよね」「これを許してるディズニーにも幻滅した。4年くらい前までは日本人しかいなかったけど、最近は大量の迷惑外国人がいてストレスしかない」「手荷物検査あるのにスルーされてるのがおかしい。ゲートスタッフにも問題あるんじゃない？」など、批判の声が続出していた。

そして今回の真栄田の投稿である。真栄田が《羽田空港、地べたにめっちゃ外国人座っているが、日本人は1人も座っていない》《日本人初を狙ってみようかと思ったがやめた》のコメントと共に投稿した写真は、羽田空港の通路を撮ったものだ。

「搭乗を待っているのか待ち合わせなのかはわかりませんが、通路の壁に背を向けてずらっと待機している人たちが写っています。立っている人もいますが、中には地面に座り込んでいる人の姿も。真栄田さんによると、座っている人たちは皆、外国人ということのようです」（スポーツ紙記者）

この真栄田の投稿には、「地べたに座ったお尻で飛行機のシートに座らないでほしい」「何で外国人ってどこでも座り込むんだろ」「衛生観念が違いすぎて無理」「日本人初にならなくて正解です」「こういうのって空港職員が注意できないの？」といった声が寄せられている。

しかし一方で、モザイクもかけずに画像をアップしたことに対する批判の声も。「やたらと盗撮して晒す日本人もマナー悪いわ」「地べたに座っても犯罪にはならないが、盗撮は立派な犯罪ですよ」といった意見もあがっている。

インバウンド客の増加に伴いさまざまな問題が浮上している昨今。とはいえ、マナー違反を盗撮で批判するのではなく、然るべき機関や施設などにきちんと通報するのが筋かもしれない。