ユーロドル1.1400ドル割れ、ドル高優勢、ドル円は少し売りが入るなど神経質＝東京為替 ドル高が優勢でユーロドルは1.1399ドルを付けてきた。一方ドル円は高値を付けた後162円台でのもみあいが続くも、10銭以上急落する場面が見られるなどかなり神経質な動きで介入警戒が見られる。 EURUSD1.1399USDJPY162.14