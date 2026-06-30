部下の20代女性に付きまとい、無断で自宅に侵入し下着を盗んだとして、ストーカー規制法違反などの罪に問われた厚生労働省職員高林孝吏被告（39）に東京地裁は30日、拘禁刑2年、執行猶予5年の判決を言い渡した。