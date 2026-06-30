政府が30日の閣議決定を目指す皇室典範の改正案をめぐり、与党内の最終調整が大詰めを迎えています。皇室典範の改正案をめぐっては、自民党が正式に了承した一方で、旧宮家の男系男子を養子に迎える案について、養子の対象を「15歳以上」として年齢制限を設けることに日本維新の会から反対意見などが相次いでいます。政府・自民党は、与党としての最終決定を経て、30日中に閣議決定したい考えです。こうした中、木原官房長官は午前