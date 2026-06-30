【日本】 雇用統計（5月）08:30 予想2.6%前回2.5%（完全失業率) 予想1.18倍前回1.18倍（有効求人倍率) 鉱工業生産（速報値）（5月）08:50 予想0.3%前回0.5%（前月比) 予想1.1%前回2.0%（前年比) 【中国】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）10:30 予想50.2前回50.0（製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数）（6月）10:30 予想49.9前回50.1（サ&#1254