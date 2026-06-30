今月８日、山形県天童市で警察官から職務質問を受けた男がナイフで抵抗し、現行犯逮捕される事件がありました。 【画像】押収された刃物や刀剣類など その後警察が男の自宅と車を捜索したところ、大量の武器を発見。ナイフや槍など、なんと１００点を押収しました。 そして、男は許可なく自宅でダガー（刀剣類）１本を所持したとして、きのう、再逮捕されました。 ■何があったのか 銃刀法違反の疑いで再逮捕されたのは