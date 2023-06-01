■ブラジル戦は2対1で惜敗カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表とブラジルによる決勝トーナメントが日本時間30日に行われ、1対2でブラジルが勝利した。DAZN公式Xでは、両チームのゴール映像が公開された。【動画】あぁ…先制→同点→逆転公開された日本VSブラジルのゴール映像試合は前半29分、日本の佐野海舟のゴールで先制したが、後半11分にカゼミーロに同