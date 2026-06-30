【W杯2026】DAZN、日本VSブラジルのゴール映像公開 佐野海舟は「圧巻のフィニッシュ」
■ブラジル戦は2対1で惜敗
カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表とブラジルによる決勝トーナメントが日本時間30日に行われ、1対2でブラジルが勝利した。DAZN公式Xでは、両チームのゴール映像が公開された。
【動画】あぁ…先制→同点→逆転 公開された日本VSブラジルのゴール映像
試合は前半29分、日本の佐野海舟のゴールで先制したが、後半11分にカゼミーロに同点ゴールを決められると、ロスタイムに入った後半50分にガブリエウ マルティネッリのゴールで逆転を許した。
DAZN公式では日本のゴールを「佐野海舟がインターセプトからそのまま持ち込み、圧巻のフィニッシュ」と紹介。
ブラジルの同点ゴールは「カゼミーロがヘディングで同点弾！ブラジルが試合を振り出しに戻」、逆転ゴールは「後半ATにブラジルが劇的勝ち越し弾！途中出場マルチネッリが値千金の逆転ゴール」と紹介している。
カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表とブラジルによる決勝トーナメントが日本時間30日に行われ、1対2でブラジルが勝利した。DAZN公式Xでは、両チームのゴール映像が公開された。
【動画】あぁ…先制→同点→逆転 公開された日本VSブラジルのゴール映像
試合は前半29分、日本の佐野海舟のゴールで先制したが、後半11分にカゼミーロに同点ゴールを決められると、ロスタイムに入った後半50分にガブリエウ マルティネッリのゴールで逆転を許した。
DAZN公式では日本のゴールを「佐野海舟がインターセプトからそのまま持ち込み、圧巻のフィニッシュ」と紹介。
ブラジルの同点ゴールは「カゼミーロがヘディングで同点弾！ブラジルが試合を振り出しに戻」、逆転ゴールは「後半ATにブラジルが劇的勝ち越し弾！途中出場マルチネッリが値千金の逆転ゴール」と紹介している。