ブラウブリッツ秋田は29日、IPU・環太平洋大MF田中純(22)の2027年1月からの加入内定を発表した。田中は佐賀北高出身で、今年2月にはデンソーカップの中国選抜とプレーオフ選抜に選ばれていた。クラブは「瞬間的なスピードと高い運動量を持つボランチ」と紹介している。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●MF田中純(たなか・まこと)■生年月日2004年5月4日(22歳)■出身地佐賀県■身長/体重172cm/68kg■経歴FC BLAST-