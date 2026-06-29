IPU・環太平洋大MF田中純が秋田内定「勝利のために熱く、覚悟を持って戦います」
ブラウブリッツ秋田は29日、IPU・環太平洋大MF田中純(22)の2027年1月からの加入内定を発表した。
田中は佐賀北高出身で、今年2月にはデンソーカップの中国選抜とプレーオフ選抜に選ばれていた。クラブは「瞬間的なスピードと高い運動量を持つボランチ」と紹介している。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●MF田中純
(たなか・まこと)
■生年月日
2004年5月4日(22歳)
■出身地
佐賀県
■身長/体重
172cm/68kg
■経歴
FC BLAST-城東中-佐賀北高-IPU・環太平洋大
■コメント
「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをブラウブリッツ秋田という素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった家族をはじめ、指導者の方々やチームメイト、関わってくださった全ての皆様への感謝の気持ちを胸に、謙虚さを忘れず、誠実に、そして献身的に日々取り組んでいきます」
「ブラウブリッツ秋田の勝利のために熱く、覚悟を持って戦います。ブラウブリッツ秋田のファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします」
田中は佐賀北高出身で、今年2月にはデンソーカップの中国選抜とプレーオフ選抜に選ばれていた。クラブは「瞬間的なスピードと高い運動量を持つボランチ」と紹介している。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●MF田中純
(たなか・まこと)
■生年月日
2004年5月4日(22歳)
■出身地
■身長/体重
172cm/68kg
■経歴
FC BLAST-城東中-佐賀北高-IPU・環太平洋大
■コメント
「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをブラウブリッツ秋田という素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった家族をはじめ、指導者の方々やチームメイト、関わってくださった全ての皆様への感謝の気持ちを胸に、謙虚さを忘れず、誠実に、そして献身的に日々取り組んでいきます」
「ブラウブリッツ秋田の勝利のために熱く、覚悟を持って戦います。ブラウブリッツ秋田のファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします」