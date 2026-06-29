（CNN）トランプ米政権当局者は28日、米国とイランがここ数日にわたりホルムズ海峡周辺で交戦したことをめぐり、「両国とも当面、軍事行動を停止する」と述べた。船舶は自由に航行できるとしている。この件についてイランがどのような立場を取るかは、明らかになっていない。別の米当局者によると、米国とイランは協議を進めるため30日にカタール首都ドーハで会合を開くことで合意した。週末に行われた攻撃の応酬は、脆弱（ぜいじ