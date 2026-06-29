現地時間29日(日本時間30日)の決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)で日本代表と対戦するブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が28日、試合会場のヒューストンスタジアムで公式会見に出席した。会見では「あなたは長く監督をしているが、日本の選手を指導したことはないですよね。もしも日本のプレイヤーをチームに入れるとしたらだれか」という趣旨の質問が出た。これに対し、アンチェロッティ監督は「私はある日本の