インスタグラム更新バドミントン男子の元世界ランク1位・桃田賢斗が26日、自身のインスタグラムを更新。「無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました」と報告すると、祝福が殺到した。桃田は今年1月にインスタグラムで結婚を公表。当時は2人の左手薬指に指輪が光る写真を投稿したが、今回は妻のウェディングドレス姿を公開した。桃田は「先日、これまでたくさん支えてくださった関係者の皆様、先輩方、仲間、そして