TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、タモリさんと秋元康さん。本記事では、タモリさんが長年愛している“ヨット”について語り合った模様をお届けします。（左から）秋元康さん、タモリさん◆秋元康 60代で国家資格を取得秋元：今はもうヨットはやっていないのですか？タモリ：あまりやっていないね。秋元：まあでも大がかりですもんね、またタモリカップ（タモリさ