27日（土）は、台風7号が西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、台風8号が東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。その影響で、西日本から東日本の広い範囲で雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。東日本太平洋側を中心に西日本太平洋側でも、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北日本や南西諸島はくもりや雨で、所により雷雨となる見込