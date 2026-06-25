一方、台風7号は6月27日・土曜日の午前中に徳島県に最も接近するおそれがあります。気象台は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するとともに、あわせて南部では、うねりを伴った高波や強風にも十分注意するよう呼びかけています。台風7号は25日午後6時現在、宮古島の東南東にあり、1時間に約20キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速