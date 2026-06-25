一方、台風7号は6月27日・土曜日の午前中に徳島県に最も接近するおそれがあります。



気象台は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するとともに、あわせて南部では、うねりを伴った高波や強風にも十分注意するよう呼びかけています。



台風7号は25日午後6時現在、宮古島の東南東にあり、1時間に約20キロの速さで北北東に進んでいます。



中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。





今後、進路を東寄りに変えながら速度を上げ、県内には27日・土曜日の午前中に最も接近する見込みです。26日の夜遅くから27日の午前中にかけて、南部では局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。27日は、台風7号の勢力によっては警報級の大雨となる可能性があります。24時間に予想される雨の量は、26日の午後6時までが北部・南部ともに180ミり、その後27日の午後6時までが北部120ミリ、南部200ミリとなっています。27日は、南部の海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。波は、うねりを伴ってしけるでしょう。台風の勢力によっては、暴風や警報級の高波となる可能性があります。気象台は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するとともに、あわせて南部では、うねりを伴った高波や強風にも十分注意するよう呼びかけています。