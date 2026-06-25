日本代表の正守護神として獅子奮迅の活躍を見せているGK鈴木彩艶。決勝トーナメント進出がかかるスウェーデン代表との一戦に向け「スピードもあって、個人で打開できる選手が揃っているので、カウンターは警戒しないといけないですし、シュートに対する意識はしっかりと準備したい」と見据えた。日本代表は引き分け以上でグループ2位以内が確定。対するスウェーデンはここまで1勝1敗となっており、日本戦に勝利して逆転での決