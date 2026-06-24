戦時中、出征兵士の無事を祈って奉納された写真。1枚でも多くの持ち主のもとに返そうと防府市の高校生が奉納写真の展示会に向け準備に取り組んでいます。防府商工高校の商業科3年生8人が準備するのは、戦時中、戦場へ行った兵士らの無事を祈って家族が奉納した写真の展示会です。山口市徳地にある三坂神社は戦時中、弾除け神社と呼ばれ、およそ2万5千枚の写真が奉納されました。神社の関係者らはいまも写真を持ち主に返す活動を続