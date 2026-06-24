6人組歌い手グループ Element Sicksの新曲「Hopping」が、7月3日より放送開始となるドラマ25『晩酌の流儀５ ～夏編～』のエンディングテーマに決定。グループにとって初のドラマタイアップとなる。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） 本作は栗山千明が主演を務める、「1日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味