Omoinotakeが、メジャー3rdアルバム『Memorabilia』を9月2日にリリースすることを発表した。バンドにとってアルバムリリースは約1年半ぶり。今作『Memorabilia』のCDには、7月より放送のアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニング／エンディングテーマ「FLASHBULB」「花束」をはじめ、昨年4月より放送されたアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングテーマ「ひとりごと」、藤井怜央が最終回にも出演したドラマ『