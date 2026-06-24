Omoinotakeが、メジャー3rdアルバム『Memorabilia』を9月2日にリリースすることを発表した。

バンドにとってアルバムリリースは約1年半ぶり。今作『Memorabilia』のCDには、7月より放送のアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニング／エンディングテーマ「FLASHBULB」「花束」をはじめ、昨年4月より放送されたアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングテーマ「ひとりごと」、藤井怜央が最終回にも出演したドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌「フェイクショー」、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンCMソング「Wonderland」、森崎ウィン×Snow Man 向井康二主演映画の主題歌「Gravity」などのタイアップ楽曲を収録。

また、2025年に開催された＜Shinka＞ツアーで披露された結成当時の楽曲「Lovita」のリアレンジバージョンや、日本武道館公演でもサプライズ披露され会場を沸かせた、Official髭男dismのギタリスト小笹大輔との共作曲「ペトリコール（feat. 小笹大輔）」も収録。さらにアルバム新録曲を複数曲加え、Omoinotakeの現在地を示す一枚となっている。

初回限定盤・完全生産限定盤に付属するBlu-rayには、3月に開催された＜Omoinotake Live at 日本武道館＞のライブ映像を収録。完全生産限定盤には、メンバーによるセルフライナーノーツやエッセイ、撮り下ろし写真を掲載したブックレットが付属し、豪華スペシャルBOX仕様となる。デザインなどの詳細は追って発表される。

なお、メジャー3rdアルバム『Memorabilia』を対象オンラインショップにて早期予約すると、特典応募用シリアルナンバーが付与される。9月6日に開催される「アルバムリリース記念イベント」への参加、もしくは、「限定メモラビリアグッズ」が当たる抽選特典に応募することができる。

アルバムの発表にあわせ、新アーティストビジュアルも公開となった。Omoinotakeは本アルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催。ツアータイトルは＜Omoinotake ONE MAN TOUR “Memorabilia”＞に決定した。国内公演のチケットは6月27日（土）10:00より一般発売が開始となる。

■Major 3rd Album『Memorabilia』

2026年9月2日発売

予約/購入 https://omoinotake.lnk.to/Memorabilia_CD 完全生産限定盤【CD＋Blu-ray】

AICL-4942〜4944 / 11,000円（税込）

豪華スペシャルBOX仕様＋ブックレット付き 初回生産限定盤

【CD＋Blu-ray】

AICL-4945〜4946 / 8,800円（税込） 初回仕様限定盤

【CD】

AICL-4947/ 3,600円（税込）

初回仕様：内容未定 【収録内容】

▼DISC1 （CD）※全形態共通 FLASHBULB（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマ）

花束（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期エンディングテーマ）

ペトリコール（feat.小笹大輔）

Wonderland（ユニ春2026 大学生篇 CMソング）

Gravity（映画『（LOVE SONG）』主題歌）

イノセントブルー（ブルボン アルフォートミニチョコレート CMソング）

フェイクショー（読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌）

ひとりごと（TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングーマ）

Lovita

and more… ※収録曲順未定 ▼DISC2 （Blu-ray）※初回生産限定盤・完全生産限定盤

「Omoinotake Live at 日本武道館」2026.3.15 ＠日本武道館 ▼早期予約特典 詳細

対象オンラインショップにてALを早期予約いただくと、以下の抽選特典に申し込み用のシリアルナンバーを送付いたします。 ・A賞「アルバムリリース記念イベント」※イベント詳細は後日発表

開催日程：2026年9月6日（日）

時間：15時〜18時ごろ予定

場所：都内某所

《20-30名程度当選》

※場所は当選者の方へのみご案内いたします。 ・B賞「限定メモラビリアグッズ」 ※グッズ内容は後日発表

《20名当選》 A賞、またはB賞どちらかに応募いただけます。各詳細は近日発表いたします。 【受付スケジュール】

抽選応募用シリアル配布期間：2026/6/24(水) 15:00〜2026/7/12(日) 23:59

抽選応募受付期間：2026/6/24(水) 15:00〜2026/7/13(日) 18:00

※受付期間を過ぎたご応募は無効となりますのでご注意ください。

詳細はこちら→ https://omoinotake.com/release/2180/

◾️両A面SG「FLASHBULB/花束」

2026年7月29日（水）CDリリース

購入：https://omoinotake.lnk.to/FLASHBULB_Hanataba.CD 〈ジャケットデザイン クレジット・SNS〉

Art Production: ROUNDHOUSE（@roundhouse_studio）

Cover Illustration by tree13（@_tree_13）

Designed by Kwak Seunggeun（@pearl_1918） ◇期間生産限定盤（CD＋BD）

7inchレコードサイズ紙ジャケット+イラストレーターtree13による描き下ろしイラスト

AICL-4930-4931 / 2,400円（税込）

※2026年11月30日までの期間生産 ▼CD収録曲

1 FLASHBULB

2 花束

3 FLASHBULB(instrumental)

4 花束(instrumental) ▼Blu-ray 収録内容

「FLASHBULB」 / TVアニメ「花ざかりの君たちへ」ノンクレジットオープニングムービー

「花束」 / TVアニメ「花ざかりの君たちへ」ノンクレジットエンディングムービー ▼対象店舗 / 特典内容

Amazon.co.jp … メガジャケ

セブンネットショッピング … アクリルクリップバッジ

楽天ブックス … 缶バッジ

全国アニメイト（通販含む） … ましかくブロマイド

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … L判ブロマイド

Sony Music Shop … 紙製しおり

Omoinotake応援店特典 … ステッカー ※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️リリース情報

■「FLASHBULB」

2026年7月2日（木）リリース

Pre-save / Pre-add：https://omoinotake.lnk.to/O8ZiBO ■「花束」

2026年7月22日（水）

Pre-save / Pre-add：https://omoinotake.lnk.to/joTrX

※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期EDテーマ

◾️＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2026＞ 2026年9月27日（日） 新潟 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場

2026年10月3日（土） 宮城 仙台電力ホール

2026年10月9日（金） Hong Kong TIDES

2026年10月11日（日） Taipei Zepp New Taipei

2026年10月17日（土） Seoul Gonggam Centre

2026年10月23日（金） 大阪 NHK大阪ホール

2026年10月25日（日） 福岡 福岡国際会議場メインホール

2026年11月3日（火祝） 愛媛 松山市総合コミュニティセンター・キャメリアホール

2026年11月6日（金） 東京 Shibuya LOVEZ

2026年11月8日（日） 北海道 共済ホール

2026年11月27日（金） 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2026年11月29日（日） 広島 広島JMSアステールプラザ 大ホール

2026年12月10日（木） 島根 出雲市民会館

2026年12月11日（金） 鳥取 米子市公会堂 ＜チケット＞※国内公演のみ

チケット料金：全席指定（一般）￥7,700（税込）※東京公演のみドリンク代別

全席指定（学割）：￥6,500（税込）※東京公演のみドリンク代別

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただきます。予めご了承ください。）

※「注釈付き指定席」は出演者、演出及びステージの⼀部が⾒えづらい、または⼀部が⾒えないお席となります。 ▼一般発売（先着）受付中 ※国内公演のみ

【ぴあ】 https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour26/

【e+】 https://eplus.jp/omoinotake-tour26/

【ローチケ】https://l-tike.com/omoinotake-tour26/ ※東京公演は【ぴあ】でのみご購入いただけます。

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第終了となりますので、予めご了承ください。

※お一人１公演につき４枚まで申込み可

※お申し込みには各プレイガイドの無料会員登録が必要です。詳しくは各サイトにてご確認ください。 【注意事項】

※開場／開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録画・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止 ▼海外公演チケット販売

・2026年10月9日（金）Hong Kong TIDES

チケット販売URL：https://www.tickets.neon-lit.com/ ・2026年10月11日（日）Taipei Zepp New Taipei

チケット販売開始：未定 ・2026年10月17日（土）Seoul Gonggam Centre

チケット販売URL：

【Korean】 https://ticket.yes24.com/Perf/58335

【Global】 https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=58335 ※その他海外公演のチケット詳細は、各受付サイトにてご確認ください。