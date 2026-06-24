モデルでアーティストの佐藤ノアが24日昼、Xを更新。前事務所の退社と新事務所への所属を発表した。佐藤は23日夜の更新で「明日私個人からお知らせがあります。大きな決心をしたのでみんなにも私の言葉でお知らせさせてください」と何らかの発表をすることを予告していた。そして24日正午の更新で「皆へ年度末を持ちまして前事務所を退社させていただき、N.D Promotionに所属させていただく運びとなりました」と発表。「正直最近