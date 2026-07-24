1972年にイスラエルの空港で銃乱射事件を起こした「日本赤軍」メンバーの岡本公三容疑者（78）が亡命先のレバノンで死亡したと支援組織が発表した。PFLP＝パレスチナ解放人民戦線は23日岡本公三容疑者（78）がレバノンの首都ベイルート郊外で死亡したと発表した。岡本容疑者は武力による革命を掲げて結成された「日本赤軍」のメンバー。PFLPと共闘し1972年、仲間2人とともにイスラエルの空港で銃を乱射する無差別テロを起こし100人