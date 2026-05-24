「気づいたら彼の心が他の女性に…」そんな経験は珍しくありません。浮気は単なる裏切り行為ではなく、心理的な背景や環境要因が複雑に絡み合って起こります。そこで今回は、男性が“心変わり”する「３大トリガー」を解説します。“理想像”を満たす女性と出会ったとき彼女がいても「理想の条件を満たす女性」と出会うと、恋愛感情を本能的に覚えてしまう男性は少なくありません。この“理想像”は外見だけでなく、理解してくれる