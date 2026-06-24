きょう24日（水）は、引き続き西日本を中心に大雨に警戒が必要です。早朝から激しい雨が降っていた九州では、11時現在、鹿児島県や宮崎県で線状降水帯の発生が予測されています。今後も土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。雨の範囲は、あす25日（木）にかけて広がっていく見込みです。梅雨前線が北上する影響で、あす朝にかけて東日本でも雨が降り始めるでしょう。西日本から東日本の太平洋側の地域では