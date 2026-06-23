６月２３日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、『首相「秘書陳述書を提出」答弁回避、野党は抗議中傷動画』という朝日新聞の一面記事を紹介した。 番組では、各紙に載っているがという断りを入れた上で朝日新聞の記事を紹介し、その記事によれば、高市早苗首相は２２日の衆参両院の予算委員会で、自らの公設秘書が自民党総裁選や衆院選で他候補を中傷する動画のＳＮＳ投稿に関わったとの報道などに関