メジャーデビュー10周年を迎えたシンガーソングライター・岡崎体育（36）が6月13日開催の音楽イベント『Pangea EXPO 2026』への出演を急きょ前日に見送ったことに、ファンの間で心配の声が広がっている。公式サイトでは「このたび岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました。多大なるご迷惑とご心配を