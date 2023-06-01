Kroiの新曲「All in」が、現在放送中のTVアニメ『LIAR GAME』第2クール オープニングテーマに決定した。2005年から2015年に『週刊ヤングジャンプ』にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』。人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。巧みに張り巡らされた謎、