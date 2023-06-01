Kroiの新曲「All in」が、現在放送中のTVアニメ『LIAR GAME』第2クール オープニングテーマに決定した。

2005年から2015年に『週刊ヤングジャンプ』にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』。人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれている。





今回の発表にあわせ、楽曲の一部を試聴できる第2クールPVが公開。Kroiは「『LIAR GAME』を読んだときに感じた独特の緊張感や不穏さ、一筋縄ではいかない心理戦をどうKroiのサウンドで表現するかを意識した」とコメント。リリース日などの詳細は後日発表される予定だ。

Kroiは、2026年8月より全国6都市10公演を巡る＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞を開催。本ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって約2年ぶりとなる対バン公演も実施。レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラという、ジャンルと世代を超えた豪華ラインナップが発表されている。現在、チケットの最終先着先行受付中。

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【Kroi コメント全文】

元々ライアーゲームが大好きだったので、今回オープニングテーマを担当できることを本当に嬉しく思っております！！

原作も全巻持っていますし、中学生の頃にドラマのDVDボックス特典についていた17ポーカー専用のトランプで遊んでいたくらい、自分にとって思い入れの深い作品です。

今回の楽曲では、ライアーゲームを読んだときに感じた独特の緊張感や不穏さ、一筋縄ではいかない心理戦をどうKroiのサウンドで表現するかを意識しました。美しいメロディラインと全体的に歪みで汚したダークなサウンドで、嘘と真実が何層にも重なるような表現ができたと思っています。

作品の世界観とKroiらしさが交差する楽曲になったと思うので、是非アニメとあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです！

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TVアニメ『LIAR GAME』 テレ東系列 毎週月曜24:00

BSテレ東 毎週土曜24:00

鹿児島テレビ 毎週月曜24:50

熊本県民テレビ 毎週木曜24:59

AT-X 毎週木曜23時30分（※リピート放送 毎週月曜11:30／毎週水曜17:30）

IBC岩手放送 毎週金曜25:53

びわ湖放送 毎週火曜25:30

テレビ和歌山 6月30日（火）から毎週火曜26:00 毎週月曜24:30より各配信サービスにて順次配信中 【INTRODUCTION】

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！ 2005年から2015年に『週刊ヤングジャンプ』にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！ アニメ公式HP： https://liargame-anime.com

アニメ公式X： @liargame_anime（https://x.com/liargame_anime）

＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE” ＞

特設サイト：https://special.kroi.net/tour/

座種：1Fスタンディング 2F指定席

料金：1Fスタンディング・・・ 7,000円 (税込/ドリンク代別)

2F指定席・・・ 8,000円 (税込/ドリンク代別) 2026年8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月20日（木）Zepp Nagoya（w / レキシ） 開場18:00/開演19:00

2026年8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月4日（金）Zepp Fukuoka（w / iri ） 開場18:00/開演19:00

2026年9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（w / KIRINJI） 開場18:00/開演19:00

2026年9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO) （w/東京スカパラダイスオーケストラ） 開場17:00/開演18:00

2026年9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00 チケット最終先着先行受付中

リンク：https://w.pia.jp/t/kroi-t/

受付期間：6月22日(月) 18:00〜 7月10日(金) 23:59