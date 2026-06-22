株式会社マイナビは、20～50代の正社員を対象に実施した「正社員の“バーンアウト（燃え尽き症候群）”に関する実態調査」の結果を発表した。その内容の一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 正社員の17.3％が現在「バーンアウト（燃え尽き症候群）」。20～30代の管理職では3人に1人以上で多い傾向 きっかけとなった過度なストレスの内容は「業務過剰」や「対人