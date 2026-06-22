毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のスマートウオッチです。どのスマートウオッチも専用アプリだけでなく、スマホのOSに搭載されるヘルスケア系アプリとデータ連携できるのが特徴。そんな中、注目したいのが5月に登場した『Google Health』アプリだ。これまでの『Fitbit』アプリをリニューアルしてデザイン刷新。フィットネス、睡眠、健康といったカテゴリーをタブで切り替