第2子誕生から電撃復帰の裏で、中継映像に映り込んだコミカルな一幕【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」でスタメン復帰した。前日に第2子誕生のため「育児休暇（父親リスト）」で欠場し、自身のインスタグラムで無事に出産を報告したばかり。スピード復帰に沸く中、試合前の中継で起きたまさ