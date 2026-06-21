謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が21日、自身のXを更新。“重大発表”にファンから続々と反響が寄せられている。【写真】「日本代表選手になりました!!」仲間たちと歓喜のショットを披露した松丸亮吾松丸は「【重大発表】日本代表選手になりました!!本日、日本時間1：00より行われた脱出ゲーム世界大会'26予選を世界3位で通過！ヨーロッパで開催される決勝戦へ3年ぶりの出場が決まりました…！'23年に世界一を獲った我々が