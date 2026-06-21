バンダイスピリッツは、『コードギアス 奪還のロゼ』より「HG 1/35 Zi-アルテミス」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「HG 1/35 Zi-アルテミス」(9,900円)『コードギアス 奪還のロゼ』よりロゼが搭乗する飛行可能な試作型KMF（ナイトメアフレーム）「Zi-アルテミス」が完全新規造形でHGシリーズに登場。特徴的