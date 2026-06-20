出生率は西日本が高く、東日本が低い傾向がある。一体なぜか。京都大学地理学研究会第7代会長の重永瞬さんは「三世代世帯の割合や20〜30代人口の男女比を見ると、ある仮説が浮かび上がってくる」という――。※本稿は、重永瞬『新しい日本地理 地図・統計・移動から読み解く』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。■なぜ東西で出生率に差ができるのかまず、2024年の都道府県別出生率を見てみよう（図表1）。出所＝『新