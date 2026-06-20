お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、19日のニッポン放送ラジオ『霜降り明星のオールナイトニッポン』（金曜25時）に出演。新幹線・浜松駅で発生した人身事故の影響でで約6時間にわたり足止めされていたことを明かした。 【画像】6月19日ニッポン放送ラジオ『霜降り明星のオールナイトニッポン』 番組で粗品は、当日の移動状況を詳細に語っている。「17時半に俺は乗って、新大阪から」と乗車時間を振り返ると