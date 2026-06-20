アラブ首長国連邦（UAE）は6月18日、新たな規制を承認し、ソーシャルメディアの利用可能年齢を15歳以上と定めました。これにより、15歳未満の子どもは、個人のSNSアカウントを作成・利用・運用することが禁止され、各プラットフォームのすべての機能へのアクセスが制限されます。こうした規制の導入はアラブ諸国としては初めてとなります。UAE政府メディアオフィスによると、15歳未満の子どもは、SNS上での投稿やコメント、情報の