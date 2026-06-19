緑黄色社会が、6枚目となるオリジナルアルバム『あたまご』を9月9日にリリースすることを発表した。アルバムタイトル「あたまご」は、頭で考え抜いて生み出した音楽を、自分たちの分身であり、新たな命のような存在として捉え、これから羽ばたいていく楽曲たちへの想いを込めて名付けられたという。2025年2月発表の『Channel U』以来、およそ1年7カ月ぶりのアルバムリリースとなる。収録内容や価格などの詳細は、後日発表される予