緑黄色社会が、6枚目となるオリジナルアルバム『あたまご』を9月9日にリリースすることを発表した。

アルバムタイトル「あたまご」は、頭で考え抜いて生み出した音楽を、自分たちの分身であり、新たな命のような存在として捉え、これから羽ばたいていく楽曲たちへの想いを込めて名付けられたという。2025年2月発表の『Channel U』以来、およそ1年7カ月ぶりのアルバムリリースとなる。収録内容や価格などの詳細は、後日発表される予定だ。

また、すでに開催が発表されているアリーナツアーのタイトルが＜緑黄色社会 ARENA TOUR 2026 “あたまご”＞となることも明らかになった。アルバム『あたまご』を携え、9月19日の千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演を皮切りに、福岡、大阪、愛知、神奈川の全5都市で計10公演を行う。現在チケットぴあにてチケット先行受付中だ。

◾️アルバム『あたまご』

2026年9月9日（水）発売

※収録内容・価格等の詳細は後日発表

◾️＜緑黄色社会 ARENA TOUR 2026 “あたまご”＞

https://www.ryokushaka.com/live/ 2026/9/19（土）・20（日）｜千葉｜LaLa arena TOKYO-BAY

2026/10/10（土）・11（日）｜福岡｜マリンメッセ福岡A館

2026/10/23（金）・24（土）｜大阪｜大阪城ホール

2026/11/13（金）・14（土） ｜愛知｜IGアリーナ

2026/12/5（土）・6（日）｜神奈川｜横浜アリーナ ▼チケット

指定席（一般）：￥11,000

指定席（学割）：￥9,000

親子席：（親）￥11,000 / （子）￥8,000

プレリザーブ2次先行：6/19（金）19:00〜6/29（日）23:59

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2667589